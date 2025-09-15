Inicia el juicio contra el conductor ebrio que causó tres muertes en Margarita Belén

Franco, Carla y María Soledad fueron las víctimas fatales de aquel accidente el 12 de febrero del 2023.

En febrero de 2023, un trágico accidente de tránsito en el ingreso a Margarita Belén terminó con la vida de tres jóvenes motociclistas. El responsable, Matías Alberto Gallardo, conducía un Volkswagen Vento en estado de ebriedad y ahora deberá enfrentar un juicio por jurados.

Las audiencias inician hoy lunes 16 de septiembre y se extenderán hasta el 19, a partir de las 8:00 en el Centro de Estudios Judiciales. La jueza Glenda Laura Vidarte, de la Cámara Segunda en lo Criminal, estará a cargo de la conducción del proceso.

El siniestro ocurrió el 12 de febrero de 2023. Gallardo manejaba alcoholizado con 1,48 gramos de alcohol en sangre y acompañado de un pasajero que también dio positivo en el test, con 0,40. Al embestir a una motocicleta, murieron sus tres ocupantes: Franco Cardozo (24), Carla Meza (25) y María Soledad Jara (29).

La investigación determinó que el acusado debía ser juzgado por homicidio con dolo eventual, figura que contempla la posibilidad de que el conductor haya asumido el riesgo de causar la tragedia al manejar en esas condiciones.

El proceso se llevará adelante bajo la modalidad de juicio por jurados, donde ciudadanos comunes seleccionados por sorteo decidirán sobre la culpabilidad de Gallardo.

Durante el juicio se revisarán las circunstancias del accidente, las pruebas reunidas y los testimonios que intentarán esclarecer las responsabilidades penales del acusado.

