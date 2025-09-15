El Banco del Chaco advierte sobre los intentos de estafas y recuerda canales oficiales

La entidad bancaria insta a toda la comunidad a mantenerse alerta, no ceder ante presiones y cortar de inmediato cualquier comunicación sospechosa.

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) recuerda a sus clientes que nunca solicitará realizar simulaciones de préstamos, cambiar contraseñas, instalar aplicaciones o transferir dinero bajo ningún concepto.

Asimismo, enfatiza en que no deben compartirse datos sensibles como usuarios, contraseñas, claves PIN o Token por correo electrónico, teléfono o videollamada.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Evitar hacer clic en enlaces sospechosos y verificar siempre que las cuentas sean oficiales.

No compartir información confidencial (contraseñas, PIN, Token).

No aceptar instrucciones para operar por teléfono o videollamada.

Ingresar siempre al banco desde la web oficial www.nbch.com.ar, escribiendo la URL en el navegador.

No usar buscadores (Google, Bing) para acceder al sitio.

Guardar la página oficial en «Favoritos» para evitar confusiones.

CANALES OFICIALES DE CONTACTO

WhatsApp: 3624161290

Redes Sociales verificadas: Instagram (@bancodelchaco), Facebook (@nuevobancodelchaco), Twitter (@bancodelchaco)

Atención Online: chat en la web oficial www.nbch.com.ar

¿QUÉ HACER ANTE UNA SOSPECHA DE FRAUDE?

Colgar inmediatamente si se recibe un llamado sospechoso.

Realizar la denuncia en la comisaría más cercana.

Contactar a Red Link (0800-888-5465) para bloquear la tarjeta y el acceso a Online Banking.

EN CASO DE SER VÍCTIMA

Denunciar el hecho en la comisaría.

Informar a la Oficina de Protección a Usuarios Financieros del NBCH al correo: ProteccionAUsuariosFinancieros@nbch.com.ar.

Tres frases que usan los estafadores:

«Lee un código que recibió en su celular».

«Su cuenta está bloqueada, debe transferir dinero o simular un crédito».

«Debe instalar una aplicación o hacer clic en este enlace».

El NBCh insta a toda la comunidad a mantenerse alerta, no ceder ante presiones y cortar de inmediato cualquier comunicación sospechosa.

Fuente:datachaco

Comentarios