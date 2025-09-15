Continúa la investigación del tremendo caso de la menor hallada dentro de un camión

Buscan determinar las razones por las que la adolescente de 14 años viajaba oculta por un camionero y por qué no estaba al cuidado de su círculo familiar.

Continúan las investigaciones en torno al caso del camionero que fue detenido el pasado sábado 13 en Resistencia, acusado de trata de personas por mantener oculta a una menor de 14 años en la cabina de su vehículo.

Los investigadores judiciales buscan pistas que expliquen las razones por las cuales la menor no se encontraba al cuidado de su círculo familiar más cercano y que no advirtieron el peligro que ella estaba corriendo.

Cabe destacar que la situación ocurrió cerca del mediodía del sábado, cuando personal policial advirtió que una menor se subió a un camión en inmediaciones de la estación de ferrocarril de Resistencia. El vehículo partió en dirección a Barranqueras, donde realizaron descargas de cemento, para luego continuar su rumbo en dirección a la Ruta Nacional N° 16.

Mientras tanto, ante sospechas, montaron un operativo en el que detuvieron al camión en el kilómetro 13 de dicha ruta. En un principio, el camionero intentó ocultar a la menor en su cabina de la vista de los agentes.

El camionero fue detenido por orden de la Fiscalía Federal de Resistencia por «Supuesta infracción a la Ley N° 26.842 de Trata de Personas», mientras que la menor quedó a resguardo e intervino el Punto Focal Provincial para la asistencia a las víctimas de explotación.

Las hipótesis sobre el caso son múltiples, pero las autoridades judiciales se mantuvieron herméticas y no brindaron detalles precisos, mientras la sociedad se pregunta cómo es posible que los padres u otros familiares de una adolescente de 14 años no estuvieran presentes para cuidarla y contenerla.

