Chaco y otras tres provincias recibieron ATN transferidos desde Nación

La charla de algunos gobernadores con el nuevo ministro del Interior y el jefe de Gabinete.

El Gobierno nacional transfirió, desde la Jefatura de Gabinete $ 12.500 millones a cuatro provincias por ese mismo concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Las provincias receptoras fueron Misiones por $ 4.000 millones; Chaco por $ 2.500 millones; Entre Ríos por $ 3.000 millones y Santa Fe por $ 3.000 millones.

De acuerdo con los registros oficiales, Entre Rios ya había recibid un aporte similar el mes de agosto, con lo cual tuvo un auxilio de 6.000 millones en dos meses.

El gobernador de esta provincia, Rogelio Frigerio junto con su par de Chaco, Leandro Zdero fueron los primeros mandatarios en sentarse a dialogar para constituir la «Mesa Federal», junto a su par Alfredo Cornejo, de Mendoza. Los tres fueron recibidos por el flamante ministro del Interior Lisandro Catalán y el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Los casos de Santa Fe y Misiones, las otras dos provincias beneficiadas. Sus gobernadores aun no fueron convocados por la Casa Rosada para las reuniones de la Mesa federal.

