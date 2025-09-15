Advertencia del Senasa: si el salamín no tiene etiqueta, suspendé la picada

Este lunes, desde el Senasa lanzaron una polémica advertencia sobre un alimento tradicional en las familias argentinas.

Según indicaron, si el salamín no tiene etiqueta, piden suspender la picada. «Si, somos pesados, pero acordate que la triquinosis sí se puede prevenir», señalaron.

Se trata de una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas al consumir productos cárnicos derivados del cerdo, infectados con larvas de Trichinella spp.

Por eso, es clave saber dónde adquirir estos alimentos, considerando únicamente los que cuentan con una etiqueta que garantice su elaboración en establecimientos certificados y habilitados.

Ante ello, solicitan que si consumís productos derivados de cerdos o animales silvestres, verificá que los mismos estén identificados con la etiqueta.

