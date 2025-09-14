Tragedia en Córdoba: dos muertos al caer una avioneta en un festival aéreo de Bell Ville

La aeronave perdió el control en pleno despegue, impactó contra la pista y se incendió. La investigación busca esclarecer qué originó el accidente en el Aero Club local.

Un festival aéreo en Bell Ville, Córdoba, terminó en tragedia este sábado por la tarde cuando una avioneta que participaba del espectáculo perdió el control al intentar despegar, se estrelló contra la pista del Aero Club e inmediatamente se incendió. Dos personas, oriundas de Santa Fe, murieron en el acto.

El evento formaba parte de una jornada con exhibiciones de acrobacias y vuelos de demostración. La caída generó escenas de pánico entre el público presente y obligó a suspender todas las actividades.

El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, aseguró la zona hasta la llegada de la Justicia Federal, que asumió la causa por tratarse de un aeroclub. La investigación quedó en manos de la fiscal Virginia Miguel Carmona y del secretario penal Juan Almada. También intervino la Junta de Seguridad en el Transporte, organismo encargado de indagar los siniestros aeronáuticos.

Los primeros reportes indican que la aeronave habría sufrido un «panzazo» -un impacto contra la pista sin la debida sustentación- y luego se prendió fuego. Ahora se intenta establecer qué provocó la falla que derivó en el accidente.

Fuente:diariochaco

Comentarios