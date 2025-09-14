Tormentas aisladas y alta humedad: cómo seguirá el tiempo este domingo

El día arrancó inestable, con humedad alta y algunas lluvias débiles. Se espera que la tarde mejore, aunque el cielo seguirá mayormente nublado.

La jornada de este domingo en Resistencia comenzó con tormentas débiles, alta humedad (93%) y una sensación de pesadez en el ambiente.

La temperatura inicial fue de 20.5°C y el cielo se mantiene mayormente nublado, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Por la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia que va del 40% al 70% y una mínima de 18°C. Hacia la tarde el clima irá mejorando: no se esperan precipitaciones, el cielo continuará nublado y la máxima alcanzará los 29°C.

Para la noche, el pronóstico marca condiciones estables y sin lluvias, con temperaturas en torno a los 23°C. El viento soplará leve desde el sudeste durante toda la jornada.

Fuente:diariochaco

Comentarios