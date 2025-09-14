Se realizaron jornadas de elaboración de chacinados en Bajo Hondo Grande

Los cursos estuvieron a cargo del ingeniero Gerardo Martín, especialista en chacinados, y del anfitrión Amalio González, experto en ahumados.

Entre jueves y viernes se realizaron los cursos de chacinados y actualizaciones en la casa del señor Amalio González, en Bajo Hondo Grande.

Más de cincuenta personas de distintas localidades participaron de estas dos jornadas que resultaron muy enriquecedoras.

El primer día se enseñó a preparar chorizos caseros y salamines, en sus variedades comunes y especiales. En la segunda jornada, se trabajó en la elaboración de cerdo ahumado, finalizando con una degustación de los productos.

Los cursos estuvieron a cargo del ingeniero Gerardo Martín, especialista en chacinados, y del anfitrión Amalio González, experto en ahumados. También colaboraron la ingeniera Florencia Mazdarevich y el coordinador de pequeños productores, Juan F. Duarte.

En el cierre, el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, acompañó a los presentes y destacó la importancia de seguir impulsando estas capacitaciones que ayudan a las familias a generar sus propios emprendimientos.

De cara al futuro, ya se proyecta para 2026 un evento especial por las bodas de plata de estos cursos, que incluirá también capacitaciones en comidas autóctonas.

Fuente:datachaco

