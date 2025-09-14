Sáenz Peña: en un operativo Anti «Wileros», detuvieron a un motociclista con droga

El hecho ocurrió este domingo en la rotonda de acceso a la ciudad. El detenido tenía bolsitas con estupefacientes para su comercialización.

Un amplio operativo anti wilero se desplegó en la tarde de este domingo en la zona de la rotonda de acceso a la ciudad de Sáenz Peña donde una vez un grupo de motociclista, de los denominados «wileros» se estaba concentrando para luego avanzar hacia el centro de la ciudad.

En ese lugar inspectores de la Dirección de Nocturnidad y Dirección de Tránsito, el subsecretario de Inspección General Alberto Andino con el apoyo de distintas fuerzas policiales como División 911 Patrulla Preventiva; Grupo COM; Policía Caminera iniciaron dichas tareas preventivas.

Luego se trasladaron a otros puntos de la ciudad con el objetivo de hacer cesar el accionar de los motociclista que los fines de semana se desplazan de manera temeraria y de forma peligrosa por las arterias céntricas de la ciudad poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Secuestro de droga y detención

En el lugar la División 911 a cargo del comisario Ramon Zarza y el Grupo detuvo a una persona que en su poder marihuana dispuestas en bolsas individuales listas para su comercialización. En el lugar también se procedió al secuestro de la moto en el cual se desplazaba su propietario.

Fuente:diariochaco

