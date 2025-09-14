Machagai: Hacían «pasamanos» de drogas y terminaron detenidos

Dos sujetos fueron detenidos en la madrugada de este domingo, luego de ser avistados mientras se pasaban drogas.

Este domingo, a las 4, dos sujetos fueron vistos mientras hacían un «pasamanos» de drogas. Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar y escondieron un bolso entre sus prendas de vestir; sin embargo, fueron interceptados, reducidos y requisados.

Tras revisarlos, efectivos de la División Motorizada encontraron que el objeto escondido era una riñonera, dentro de la cual hallaron más de $200.000 en efectivos, un teléfono celular y varias bochitas de cocaína listas para su comercialización.

Finalmente, la fiscal en turno dispuso que el sujeto identificado como C.L.R., de 33 años, sea notificado de su aprehensión por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras que el supuesto comprador, G.E.F., de 25 años, sea notificado por la misma causa, aunque se lo dejó en libertad.

Fuente:datachaco

