La Policía rescató un monito en el patio de una casa en Resistencia

La dueña de casa alertó a los uniformados por la presencia de un mono que se encontraba sobre un árbol en el patio de su vivienda, en calle Taco Pozo al 2000 de Resistencia.

Efectivos de la División Patrulla Preventiva intervinieron este domingo al mediodía en una vivienda ubicada sobre calle Taco Pozo al 2000, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un mono en el lugar.

Al llegar, los agentes fueron recibidos por la dueña de casa, quien permitió el ingreso al patio donde, sobre un árbol, se encontraba el animal de pequeño tamaño y pelaje marrón.

Los uniformados procedieron a sujetarlo con precaución y mantenerlo bajo resguardo hasta la llegada del personal del Departamento de Brigada Operativa Ambiental (B.O.A.), quienes se hicieron cargo de la situación.

Fuente:diariochaco

