Homicidio en Quitilipi: encontraron a un hombre mayor sin vida y hay un detenido

El cuerpo de la víctima fue hallado este domingo en el Lote 24 de La Matanza. Oscar Ortega, de 33 años, quedó detenido luego de que su sobrino declarara haber presenciado el ataque.

Encontraron a un hombre sin vida en el Lote 24 de La Matanza, en la localidad de Quitilipi y hay un detenido por Supuesto Homicidio. La víctima fue identificada como Aniceto Saravia, un hombre mayor de edad, cuyo cuerpo fue hallado este domingo.

Durante las primeras diligencias, se analizaron cámaras de seguridad de un almacén cercano, donde se observó a la víctima realizando compras el sábado 13 de septiembre alrededor de las 18:20. Minutos después, dos hombres a bordo de una motocicleta 110 cc sin carenado aparecen en las imágenes, siendo identificados como L.J.O., de 19 años y O.O., de 33 años, ambos domiciliados en la misma zona.

En un primer momento fue localizado L.O., quien declaró de manera espontánea que el hecho habría sido cometido por su tío O.O., asegurando que presenció la agresión y se retiró del lugar asustado. Posteriormente, la Policía demoró a O.O., en cuyo poder se secuestraron una bicicleta y una mochila negra. También se incautó la motocicleta utilizada y un par de zapatillas con manchas rojizas, presuntamente de sangre, que serán peritadas.

El fiscal dispuso la aprehensión de O.O. y el pedido de allanamiento de su domicilio para avanzar en el secuestro del arma o elemento utilizado en el crimen. La investigación continúa a cargo de la Comisaría de Quitilipi con apoyo de la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña y otras unidades policiales.

Fuente:diariochaco

Comentarios