El papa León XIV cumple 70 años y celebra su primer aniversario al frente del Vaticano

El Pontífice festeja su natalicio con una agenda cargada de actos religiosos y homenajes. Miles de fieles se congregaron en la Plaza de San Pedro para acompañar la jornada.

El papa León XIV celebra este domingo sus 70 años, en coincidencia con su primer aniversario como líder de la Iglesia Católica. La jornada incluye el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro y una ceremonia en la basílica San Pablo Extramuros dedicada a los mártires del siglo XXI.

Desde la Santa Sede compartieron un mensaje en redes sociales: «Con filial gratitud, ofrecemos al Santo Padre nuestros más sinceros deseos, pidiendo a Dios que lo sostenga en su ministerio y le conceda la alegría de servir a la Iglesia. ¡Feliz cumpleaños, Papa León! ¡Por muchos años!».

Los niños internados en el hospital Bambino Gesú enviaron dibujos con banderas de la paz, uno de los ejes de su pontificado. Además, se difundirán fragmentos de su primera entrevista como papa y se presentará su biografía «León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI», editada en Perú.

Entre los saludos oficiales se destacaron los de la Conferencia Episcopal Italiana y el cardenal Baldassare Reina, vicario de la diócesis de Roma, quien escribió: «Mientras compartimos sus preocupaciones, sobre todo por los tantos escenarios de guerra que desangran el mundo, le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo».

Robert Francis Prevost, nacido en Chicago en 1955 e hijo de inmigrantes europeos, adquirió también nacionalidad peruana tras su misión en Sudamérica. Su pontificado comenzó el 8 de mayo y esta es la primera vez que celebra su cumpleaños como Sumo Pontífice.

La víspera, miles de personas se reunieron en la Plaza de San Pedro para el concierto gratuito «Grace for the World», donde un espectáculo de drones iluminó el cielo con la figura del fallecido papa Francisco. El evento contó con artistas como Karol K, Pharrell Williams, John Legend y Andrea Bocelli, en un homenaje que unió música, fe y emoción.

