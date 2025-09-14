EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SE SUMA A CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de un convenio con el INSSSEP, se suma a la campaña de prevención del Cáncer, iniciada por la obra social provincial y un grupo de centros médicos.

La misma consiste en que un equipo del Insssep esta semana y la otra, recorrerá las distintas oficinas de la sede central de la cartera educativa -de Gobernador Bosch 99, Resistencia- y realizará charlas informativas para concientizar sobre los controles preventivos de esta enfermedad a los empleados administrativos y docentes que trabajan en esta dependencia. En ese marco, ofrece turnos para atenciones y controles ginecológicos y prostáticos, en centros médicos.

Esta campaña busca optimizar el sistema de turnos y se realiza en el marco de la prevención contra el cáncer de mama, que se conmemora el próximo 19 de octubre. En las próximas semanas también equipos del Insssep estarán disponibles para visitar escuelas de Resistencia, Fontana, Vilelas y Barranqueras para llevar adelante esta campaña de prevención del cáncer a través de los controles médicos.

Al respecto, Eduardo Cheri, de Radiología Center, explicó: “Tenemos convenio con el INSSSEP para que se puedan hacer estudios. En estas campañas se busca que las personas se inscriban, estas planillas luego van a los médicos, ellos llaman y tienen una charla con los interesados, acerca de si tienen antecedentes familiares, cuándo se hicieron los últimos estudios. Y, desde ahí se pueden hacer mamografías, ecografías mamarias y ginecológicas, y los hombres ecografías prostáticas”.

“La idea es prevención, estos programas buscan acortar el tiempo”, afirmó Cheri, “una vez que te llamen, vos decís el día y la hora que querés hacerte los estudios”, detalló, quien junto a otra profesional se encuentran recorriendo las diferentes oficinas del Ministerio de Educación.

“Lo bueno es que los trabajadores tienen el turno directo”, señaló. Por eso, queremos que los empleados administrativos y los docentes conozcan que hay un programa en el cual ellos pueden tener accesibilidad al hecho de estudios que son importantes” sostuvo Cheri.

Las entidades que por momento realizan los estudios en Resistencia son: Equipo Médico de Emergencias (EME) – ubicado en avenida 9 de Julio 1577; y los Consultorios Monteagudo -Monteagudo 278-.

