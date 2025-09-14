Choque en Ruta 16: una grúa impactó contra vacas y terminó fuera de la calzada

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 29 cuando un camión trasladaba un Fiat Palio.

Un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 29 en Puerto Tirol, movilizó en la madrugada de este domingo a la Policía y a los equipos de emergencia. El hecho ocurrió cuando una grúa que trasladaba un Fiat Palio, se cruzó con varios animales vacunos sobre la calzada, informaron fuentes policiales.

El conductor de 47 años, identificado como Luis Campos, viajaba acompañado de Eugenio Romero (71) y Alberto Eugenio Romero (45).

El camión impactó contra el ganado y terminó detenido al costado de la ruta. A pesar de los daños en el frente del vehículo y en el parabrisas, los tres ocupantes no sufrieron heridas de gravedad.

Una ambulancia del hospital local acudió al lugar para la asistencia preventiva, mientras que intervinieron peritos de Criminalística y la Policía Rural. La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho y localizar a los dueños de los animales.

Fuente:diariochaco

Comentarios