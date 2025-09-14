Boca sigue sumando: empató con un difícil Central en Rosario

El xeneize igualó 1-1 de visitante, en un partido donde los campeones del mundo Leandro Paredes y Ángel Di María se lucieron. «Fideo» metió un gol olímpico.

Boca igualó este domingo como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la 8° fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.

El desarrollo del primer tiempo tuvo varias situaciones de gol para ambos lados, pero finalmente fue Leandro Brey, arquero de Boca, quien más entró en acción para mantener la igualdad en el resultado al descanso.

A los 20 minutos del primer tiempo, el conjunto de La Ribera aprovechó una desatención en la defensa canalla, jugaron rápido un tiro libre y Rodrigo Battaglia terminó conectando de cabeza un centro desde la derecha por parte de Brian Aguirre.

No obstante, tan solo cuatro minutos más tarde, el cuadro rosarino logró empatar la partida con una genialidad del delantero campeón del mundo Ángel Di María, quien estampó su sello en el marcador directamente desde el córner y desató la locura en el Gigante de Arroyito.

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central).

Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Fuente:diariochaco

