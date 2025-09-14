Agronea Pampa: amplio debate sobre el monte nativo, suelos, y un millón de hectáreas que no son productivas

Un panel conformado por representantes del Estado Provincial, productores forestales y agropecuarios, y un público que participó activamente, la segunda jornada de la exposición, también contó con un panel sobre ganadería.

En el panel de Cambio de uso de suelo ¿Para cuándo la legislación?, estuvieron presentes ingeniero Miguel Angel López, además productor forestal, con el productor agropecuario, Sergio Listelo, y el subsecretario de Desarrollo Forestal de chaco, Gonzalo Riaño.

Con la moderación de la periodista Andrea Bernardis, y un público que participó activamente, este espacio concentró mucha información tanto para el Estado como para los productores, sobre una temática que sigue siendo un camino sin puntos de encuentro: el uso de suelo y el cuidado del monte nativo.

Dentro de la afirmación que realizaron los productores, se habló sobre la disposición de alrededor de un millón de hectáreas que Chaco podría explotar de forma sustentable por parte de productores agropecuarios.

Sin embargo, es cierto que sin el marco de una legislación clara con información y la participación de especialistas el progreso podría transformarse en un camino hacia mayore problemas.

El panel, que duró más de una hora, junto a los espacios de Ganadería “¿es rentable producir en Argentina?, y el de Empresa Familiar ¿Qué sucede si no hay recambio generacional?; sentaron precedentes para discusiones sobre temáticas que atraviesan al sector en una etapa clave, y de las cuales se habla

La muestra cerrará el domingo, con la última jornada que comenzará a las 16.00 hasta las 23.00. Para clausurar la 2° edición, en el escenario estarán Los Tropicalisimo Vicky y su acordeón, La Yapa Cumbiera, Grupo Folklórico Dejando Huellas, Seferino Torres y Guadalupe Vargas

Diploma de Honor del Senado de la Nación Argentina

El senador Víctor Zimmermann, entregó el reconocimiento a los integrantes del Comité Organizador, Alfredo, Fabián y Anibal Alegre, como «invaluable aporte a través de la organización de la 2° edición de Agronea Pampa.

