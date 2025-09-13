Triple accidente en el Puente General Belgrano: tres camionetas involucradas

El hecho sucedió pasadas las 2 de la madrugada de este sábado.

 

Un accidente múltiple se dio en la madrugada de este sábado en el Puente General Belgrano, cuando tres camionetas colisionaron alrededor de las 2:20.

 

Según informaron fuentes policiales, los vehículos involucrados fueron una Volkswagen Amarok, una Honda CR-V que funcionaba como transporte de pasajeros y una Toyota Hilux.

 

 

Al lugar acudieron móviles policiales, personal de Criminalística y una ambulancia del servicio de emergencias. Los profesionales revisaron a los ocupantes de las tres camionetas y confirmaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad, por lo que fueron dados de alta en el lugar.

 

Las pericias quedaron a cargo de las áreas técnicas correspondientes con el objetivo de determinar las causas del siniestro.

 

Fuente:diariochaco

