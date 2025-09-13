Se estaba mudando, apareció su ex y disparó contra el camión de mudanzas con una tumbera

Una joven de 23 años sufrió un ataque cuando su ex pareja disparó contra el camión de mudanza en el que trasladaba sus pertenencias; no hubo heridos.

Una mujer de 23 años denunció en la Comisaría Segunda de Fontana que su ex pareja disparó contra el camión de mudanza en el que se trasladaba junto a sus pertenencias. El hecho ocurrió durante la siesta de este sábado, alrededor de las 15:15 horas, y a pesar de la gravedad de la situación, nadie resultó herido.

Según el parte policial, la joven estaba realizando la mudanza en Fontana y, al momento de retirarse junto al camión, apareció su ex pareja, identificado como J. A. R., de 20 años, quien efectuó un disparo contra la puerta trasera de metal del acoplado del camión, proveniente de un arma de fabricación casera, conocida comúnmente como tumbera. En ese momento, el conductor del rodado aceleró para retirarse del lugar y no se registraron lesionados.

Del hecho tomó conocimiento el equipo Fiscal N° 06, que dispuso que se proceda a la búsqueda y aprehensión del señalado como autor, en el marco de la causa «Supuesto abuso de arma y amenaza en concurso real».

Fuente:diariochaco

