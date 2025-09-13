Revocaron la prisión domiciliaria a acusada de narcotráfico en Resistencia

Se trata de Vanesa «Nina» López quien por diversas irregularidades perdió su beneficio y fue trasladada este sábado a la Unidad Penitenciaria N°1.

«Nina» López integraba una red dedicada al narcotráfico que sufrió un primer golpe el 5 de agosto del año pasado. Alli, agentes de las divisiones Inteligencias Drogas y Operaciones La Leonesa incautaron 35 kilos de cocaína y cuatro vehículos. Se estaba siguiendo la pista de una organización narco-criminal que introducía grandes cantidades de estupefacientes desde Bolivia, pasando por Salta y finalizando en Resistencia.

Después de un año de investigación se logró identificar a la red que se radicaría en la capital chaqueña y se realizaron las tareas pertinentes que culminaron en el importante secuestro antes mencionado y en la detención de nueve implicados. En agosto de este año, los agentes división Operaciones Metropolitana realizaron un allanamiento en el barrio Ítalo Argentino, donde aprehendieron a un hombre de 39 años y una mujer de 36 después de que hallaran 202 gramos más de cocaína en su casa, también se incautaron dos celulares y otro vehículo.

Él tenía una tobillera electrónica por una causa de violencia de género y ella gozaba de prisión domiciliaria desde junio de 2025. Asi quedó en evidencia que incumplía las reglas de conducta impuestas por el Juzgado Federal de Resistencia. A pesar de las condiciones que le permitían cumplir su condena en casa, se ha reportado que López no ha permanecido en el domicilio asignado. Incluso, se habla que habría vendido la propiedad donde debia permanecer.

Por ello, en la mañana de este sábado fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N°1 del Servicio Penitenciario Provincial y de Readaptación Social, donde quedará alojada mientras dure el proceso judicial. La orden contra Vanesa Noemí «Nina» López, fue dada por la Justicia Federal.

Fuente:diariochaco

