Resistencia: Detuvieron a un camionero por trata de personas: tenía a una niña oculta en la cabina

La menor, de 14 años, fue puesta a resguardo, mientras que el acusado quedó detenido de inmediato.

Detuvieron a un camionero de 54 años, acusado de explotación sexual y corrupción de menores, este sábado alrededor de las 13.45 en Resistencia. El detenido tenía a una menor oculta dentro del camión en el que se trasladaba.

Agentes del Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas llevaron adelante una investigación en el marco de la causa «Supuesta explotación sexual y corrupción de menores», dando con un camión marca Iveco, modelo 1722, conducido por G. J. L., en inmediaciones de la estación de ferrocarril de Resistencia.

Camionero detenido por trata de persona

Allí, los uniformados observaron el arribo de una joven que se subió al vehículo y, juntos, se dirigieron hacia la localidad de Barranqueras, donde realizaron descargas de cemento, para luego continuar su marcha en dirección a la Ruta Nacional N° 16. Fue entonces cuando las autoridades solicitaron colaboración a la División de Patrulla Vial y Puestos Camineros para detener la marcha del rodado a la altura del kilómetro 13 de la mencionada ruta.

Tras la detención, lograron identificar al conductor, así como a la adolescente de 14 años. En principio, el hombre intentó ocultar a la niña en la cabina del camión. De este caso tomó conocimiento Marcelo Burrella, de la Fiscalía Federal de Resistencia, quien dispuso la inmediata aprehensión del camionero por «Supuesta infracción a la Ley N° 26.842 de Trata de Personas». Mientras tanto, la menor quedó a resguardo e intervino el Punto Focal Provincial para la asistencia a las víctimas de explotación. Por último, se procedió al secuestro del camión involucrado en el hecho.

Fuente:diariochaco

