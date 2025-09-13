Por la 4ª fecha del certamen, los argentinos superaron a Wallabies con más diferencia en el juego que en el marcador.

Los Pumas tuvieron revancha y vencieron a Australia en un infartante 28-26

La selección argentina de rugby consiguió una victoria clave y cargada de dramatismo en el Allianz Stadium de Sídney, donde superó por 28 a 26 a Australia en la cuarta fecha del Rugby Championship. El triunfo sirvió como revancha inmediata de la caída sufrida el pasado fin de semana ante los Wallabies y volvió a poner al equipo de Felipe Contepomi en carrera dentro del certamen.

El inicio del encuentro tuvo a Santiago Carreras como protagonista. Con un penal desde el centro de la cancha, adelantó a Los Pumas a los 3 minutos. Australia reaccionó con un try de Joseph Sua’ali’i convertido por Tane Edmed (7-3), pero rápidamente el capitán Julián Montoya, en su partido número 50 con la cinta, apoyó el único try argentino tras interceptar una patada rival. Carreras sumó la conversión y luego volvió a ampliar con penales precisos que llevaron el marcador a 19-7 al descanso.

La segunda mitad arrancó con más protagonismo del artillero cordobés, que estiró la diferencia a 25-7 con otra ráfaga de puntos a los palos. Sin embargo, la amarilla a Carreras a los 25 minutos abrió la puerta a la reacción local. Australia aprovechó la superioridad numérica con tries de Andrew Kellaway y Filipo Daugunu, que recortaron la distancia a solo dos puntos.

En el tramo final, un nuevo try de Daugunu, convertido por James O’Connor, dejó el marcador 28-26 y una tensión máxima. Pese al asedio australiano, Los Pumas defendieron con firmeza y lograron sostener un triunfo que parecía escaparse.

Con este resultado y la goleada de Sudáfrica ante Nueva Zelanda (43-10), Los Pumas quedaron en la cuarta posición con 9 puntos, a uno de All Blacks y Springboks, y a dos de Australia.

El próximo compromiso será el 27 de septiembre en Durban, ante Sudáfrica, y luego una semana más tarde en Twickenham, Londres, en el cierre del campeonato.

Fuente:diariochaco

