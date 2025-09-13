Los precios de alimentos y bebidas volvieron a subir en la segunda semana de septiembre

Las bebidas e infusiones para el hogar aumentaron más de 5% en una semana, mientras lácteos, panificados y verduras mostraron descensos.

Después de dos semanas consecutivas con variaciones negativas, los precios de alimentos y bebidas volvieron a registrar un incremento. Según un informe privado elaborado por la consultora LCG, en la segunda semana de septiembre el promedio del sector subió un 0,1%.

El relevamiento, realizado mediante web scraping sobre más de ocho mil productos de cinco cadenas de supermercados, muestra que en las últimas cuatro semanas la inflación en este rubro se desaceleró a un ritmo del 1,6% mensual.

En detalle, los rubros que lideraron las subas fueron «bebidas e infusiones para consumir en el hogar», con un alza del 5,2%; «azúcar, miel, dulces y cacao», con un 3,3%; y «frutas», con un 2,1%. En contrapartida, se registraron bajas en «productos de panificación, cereales y pastas» (-3,1%), «lácteos y huevos» (-2,4%) y «verduras» (-1,6%).

Este aumento del 0,1% revierte la tendencia a la baja de la primera semana de septiembre, cuando se había observado una caída del 0,2%, y de la cuarta semana de agosto, con una baja del 0,1%. La última vez que se había detectado un alza de la misma magnitud fue en la tercera semana de agosto.

Por su parte, la consultora Eco Go reportó que en la primera semana de septiembre los precios minoristas de alimentos subieron un 0,9%. Según sus estimaciones, este comportamiento influye en la proyección inflacionaria del mes, que se ubicaría en torno al 2,4%, aunque la cifra es preliminar y podría ajustarse en las próximas semanas.

Fuente:datachaco

