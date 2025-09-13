Las naftas subieron hasta un 2% en las principales estaciones de servicio

En diálogo con Miguel De Paoli, referente del sector de expendio de combustibles en la provincia, expresó que el incremento se debe al «irremediable peso de la inflación».

Las estaciones de servicio volvieron a incrementar sus precios este sábado 13 de septiembre: los combustibles subieron alrededor de un 2%. Con esta suba, la nafta súper se vende a $ 1.450 en YPF, $ 1.519 en Shell y $ 1.458 en Axion.

Consultado por las nuevas subas, el referente del sector de expendio de combustibles en la provincia, Miguel De Paoli, señaló a Diario Chaco que se deben al «irremediable peso de la inflación». «Hoy los precios, al igual que en los supermercados o cualquier otro rubro, pueden subir y bajar en cualquier momento del mes», había explicado a este medio el presidente de la Cámara de Expendedores, Oscar Gaona. Esto representa un cambio, ya que antes los aumentos en combustibles se daban a principio de mes con la actualización del impuesto interno sobre este producto.

NUEVOS PRECIOS

YPF

Súper: $ 1.450

Infinia: $ 1.672

Infinia Diésel: $ 1.683

Shell

Súper: $ 1.519

V-Power Nafta: $ 1.819

V-Power Diésel: $ 1.842

Diésel: $ 1.610

Axion

Súper: $ 1.458

Quantium: $ 1.744

Diésel X10: $ 1.603

Quantium Diésel X10: $ 1.772

Fuente:diariochaco

Comentarios