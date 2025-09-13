Laguna Limpia celebra 81 años: Schneider acompañó el aniversario con obras y reconocimientos

En la jornada, el Gobierno provincial reafirmó su compromiso con la localidad mediante la entrega de títulos de propiedad, reconocimientos a vecinos y la inauguración de las refacciones integrales del Registro Civil, obras que buscan mejorar la calidad de vida y la atención a los ciudadanos.

La localidad chaqueña de Laguna Limpia celebró su 81° aniversario con un acto encabezado por la vicegobernadora Silvana Schneider, quien destacó la importancia de trabajar juntos para construir un Chaco mejor. En el marco de la celebración, el Gobierno provincial entregó títulos de propiedad a cargo del IPDUV, reconoció a vecinos destacados y aportó elementos a instituciones locales a través de la Fundación Soy Chaco.

«Hoy es un día muy especial en el que celebramos el 81° aniversario de esta querida localidad, que supo escribir su historia con el trabajo de su gente, con la fuerza del campo pero también con la calidez de toda su comunidad», dijo Schneider, al tiempo que transmitió el saludo del gobernador Leandro Zdero: «Quiero hacerles llegar el saludo de nuestro gobernador Leandro Zdero, quien por motivos de agenda no pudo estar, pero les envía su afecto y el compromiso de seguir acompañando de manera constante y permanente a Laguna Limpia».

La vicegobernadora resaltó el esfuerzo de quienes se radicaron en la zona: «Ellos fueron el punto de partida, el puntapié inicial para que hoy Laguna Limpia sea la localidad que abraza el progreso y el desarrollo como forma de vida». Además, reiteró el acompañamiento de la gestión provincial hacia toda la provincia: «Estamos convencidos de que el verdadero desarrollo se construye desde el interior hacia el centro. Por eso hoy ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando codo a codo y hoy celebramos el progreso de Laguna Limpia».

Schneider invitó a los vecinos a confiar en un futuro mejor: «Hoy celebramos estos 81 años con alegría y memoria, pero también con una profunda visión de futuro. Los invito a seguir creyendo en todo lo que podemos lograr si trabajamos unidos, gobierno y comunidad».

Por su parte, el intendente Juan de la Cruz Riquelme subrayó el compromiso de la gestión provincial y local: «De toda crisis se saca algún aprendizaje, y esta gestión seguirá trabajando como lo viene haciendo, porque todos juntos vamos a sacar a Laguna Limpia y a todo el Chaco adelante, acá nadie se rinde. Si de esfuerzo se trata, los chaqueños sabemos de qué estamos hablando». Agradeció también a la comunidad: «Voy a seguir trabajando desde el lugar que me toque para que nuestra localidad sea cada día mejor».

Refacciones integrales en el Registro Civil

En el marco del aniversario, Schneider inauguró junto al ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez, y al intendente Riquelme, las refacciones integrales del Registro Civil de Laguna Limpia, que no recibía mejoras desde 2007.

«Estas mejoras no solo optimizan la accesibilidad y la seguridad del espacio, sino que también garantizan la prestación eficiente de un servicio público esencial para todos los habitantes de la comunidad», destacó Schneider. Y agregó: «De esto se trata cuando hablamos de progreso y de mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños porque estas instituciones nos acompañan a lo largo de toda la vida. Por eso es tan importante reconocer el papel del Registro Civil en toda nuestra provincia. Hoy se fortalece la atención para mejorar la accesibilidad y garantizar la seguridad de todos los habitantes de nuestro querido Chaco, en particular de los de Laguna Limpia».

Gómez explicó el esquema de trabajo: «Estas refacciones se realizan mediante un convenio entre el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y cada uno de los intendentes, en este caso con Laguna Limpia. Desde el ministerio se aportan los materiales, mientras que la municipalidad se encarga de la mano de obra. De esta manera, a través de un trabajo mancomunado y un esfuerzo conjunto, logramos refacciones verdaderamente integrales. Esta es una indicación del gobernador Leandro Zdero, quien considera fundamental el trabajo que realizan los registros civiles en toda la provincia».

El intendente Riquelme celebró la concreción de la obra: «Estoy muy feliz de ver cómo quedó la institución. Hace muchísimo tiempo se esperaba una mejora de esta magnitud, toda una vida, mi agradecimiento al gobernador Zdero de parte de toda la comunidad. Seguiremos trabajando junto al Gobierno provincial para continuar con obras que puedan cambiarles la vida a los ciudadanos».

