El asesino de John Lennon volvió a pedir su liberación y reveló por qué disparó contra el legendario músico

Mark David Chapman, que cumple cadena perpetua desde 1981, confesó ante la justicia que buscaba fama y reconoció su egoísmo, aunque su solicitud de libertad fue nuevamente denegada.

Mark David Chapman, de 70 años, volvió a ver rechazada su solicitud de libertad condicional en Nueva York, donde cumple condena a cadena perpetua por el asesinato de John Lennon, ocurrido el 8 de diciembre de 1980. Durante su última comparecencia ante el tribunal, el asesino del ex Beatle ofreció detalles sobre sus motivaciones y expresó sus disculpas a Yoko Ono.

Esa noche, frente al emblemático edificio Dakota, Chapman disparó cinco veces contra Lennon. Yoko Ono, esposa y compañera artística del músico, fue testigo del crimen que conmocionó al mundo entero. Décadas después, aquel asesinato sigue generando repercusiones y reavivando la memoria de los hechos.

En una grabación de 2020, correspondiente a una de las audiencias en las que Chapman solicitó la libertad condicional —recurso que ha presentado de manera reiterada desde 2000, cuando cumplió 20 años en prisión— el asesino admitió la verdadera razón detrás del ataque.

«Lennon era muy, muy, muy famoso, y esa es la única razón por la que lo elegí: yo estaba buscando mucho, mucho, mucho, la gloria para mí. Fui muy egoísta. Quiero añadir eso, y enfatizarlo profundamente. Fue un acto extremadamente egoísta. Lo siento mucho por el dolor que le causé a ella. Pienso en ella constantemente», expresó Chapman.

El tribunal conoció también que Lennon no era su único objetivo: Chapman confesó que tenía una lista de posibles víctimas, que incluía a políticos y celebridades como el entonces presidente electo Ronald Reagan y la actriz Elizabeth Taylor.

El rechazo del tribunal

El 27 de agosto, la justicia estadounidense volvió a denegar el decimocuarto pedido de libertad condicional. Entre los argumentos se destacaron la gravedad del crimen, el impacto social de la muerte de Lennon y la posibilidad de represalias por parte de sus seguidores. La oposición de Yoko Ono, que reiteradamente manifestó su rechazo a la liberación del asesino, también fue determinante.

A pesar de sus disculpas y expresiones de arrepentimiento, Chapman permanece preso desde hace 44 años. Para las autoridades y gran parte de la sociedad, su arrepentimiento llega demasiado tarde y no compensa el daño causado.

El asesinato tuvo un desarrollo que hoy resulta casi surrealista: Chapman disparó cinco veces contra Lennon y no intentó escapar, quedándose sentado frente al edificio Dakota, leyendo El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, libro que decía haber inspirado sus acciones.

Cristiano fundamentalista y exmilitar, Chapman planeó el crimen buscando notoriedad mundial. Aquella tarde, Lennon le había firmado un ejemplar de Double Fantasy, recién lanzado, antes de recibir los disparos. Cuatro de los cinco proyectiles impactaron en su cuerpo. Fue trasladado al hospital Roosevelt, donde llegó sin vida a los 40 años.

Chapman, que lleva más años tras las rejas que los que Lennon vivió, sigue cumpliendo su condena sin indicios de que vaya a ser liberado en el corto plazo.

Fuente:datachaco

