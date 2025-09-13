Denunció amenazas y agresiones por parte de sus vecinos en Resistencia: hay un detenido

La denunciante manifestó que tiene problemas de vieja data con el detenido.

Un operativo policial desarrollado en la noche del viernes terminó con la aprehensión de un hombre acusado de amenazar a una vecina del barrio Villa Facundo de Resistencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 en inmediaciones de calle Haití y pasaje Roque Sáenz Peña, cuando una mujer de 45 años solicitó asistencia al denunciar que un grupo de personas con las que mantenía conflictos de vieja data se encontraba frente a su domicilio, aparentemente armados, profiriendo amenazas.

La denunciante identificó a los agresores como R.S, M.Sy Y.S, junto con F.M, y aportó material fílmico. También recordó que el 16 de agosto su familia había sido atacada con armas de fabricación casera y otros elementos, causa por la cual radicó una denuncia en fiscalía sin respuesta hasta el momento.

Efectivos de la Comisaría 14ª se dirigieron hasta el lugar, donde lograron divisar al grupo señalado. Al notar la presencia policial, las personas emprendieron la huida a pie, pero finalmente F.M fue demorado tras oponer resistencia con actitud hostil. Fue trasladado a la dependencia policial luego de un examen médico.

Minutos más tarde, la madre y la hermana del aprehendido llegaron a la comisaría manifestando su descontento con el procedimiento y filmando la situación. Ante su pedido de intervención, se presentó Luis Cardozo, funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien dialogó con las mujeres antes de que se retiraran.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal Nº 6, a cargo del doctor Francisco Asís de Obaldía Eyseric (subrogante), quien dispuso la notificación de aprehensión e identificación deF.M, y ordenó que se consulte su planilla de antecedentes judiciales para definir el temperamento a seguir.

