Con uno menos, River le ganó 2-1 a Estudiantes en La Plata

El equipo de Marcelo Gallardo se impuso con goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández, pese a jugar más de medio partido con diez jugadores por la expulsión de Lucas Martinez Quarta.

River Plate logró un valioso triunfo 2-1 ante Estudiantes en La Plata por la octava fecha del Torneo Clausura y se mantiene como líder de la Zona B. El equipo de Marcelo Gallardo golpeó rápido: Giuliano Galoppo abrió el marcador a los 6’ y Nacho Fernández estiró la ventaja a los 13’. Sin embargo, a los 39’ del primer tiempo Lucas Martínez Quarta fue expulsado, lo que obligó al Millonario a replegarse para sostener el resultado. El chaqueño Santiago Lencina ingresó en el minuto 70 por Galoppo.

Estudiantes descontó cerca del final con un gol de Santiago Núñez, pero no logró evitar la caída en el Estadio UNO. Fue un partido de alta intensidad, en el que River mostró solidez pese a la desventaja numérica durante más de 50 minutos.

Ahora, ambos se enfocarán en sus cruces de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: el Millonario recibirá en el Más Monumental a Palmeiras este miércoles a las 21:30; mientras que Estudiantes visitará a Flamengo este jueves en el Maracaná.

Fuente:diariochaco

