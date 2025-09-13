Agronea Pampa volvió pisando fuerte, en la jornada inaugural de la segunda edición

La fuerte apuesta de los organizadores y expositores, para llevar a cabo la segunda edición de la exposición, que busca potenciar el desarrollo del oeste chaqueño como una de las nuevas fronteras agroproductivas, se vio reflejado desde el día uno, con un fuerte acompañamiento de visitantes de toda la provincia.

En el acto de apertura de Agronea Pampa 2025, Fabián Alegre, integrante del Comité Organizador de Agronea Pampa, agradeció el acompañamiento de autoridades y de la comunidad. Con especial énfasis, valoró el rol de la localidad anfitriona. “Un especial agradecimiento al pueblo de Pampa del Infierno, que nos abrió los brazos para poder llevar adelante este desafío, esta locura de hacer Agronea Pampa, hacer el esfuerzo para que se mantenga una exposición de estas características para el bienestar de toda la comunidad”, indicó

Alegre destacó que esta segunda edición ratifica el compromiso de “apostar por esta región productiva, de ser parte de esta expansión y desarrollo agroindustrial”. También remarcó el aporte de empresarios, instituciones y escuelas técnicas y agropecuarias que se sumaron a la muestra.

Finalmente, señaló que durante los tres días de la exposición se debatirá sobre “agricultura y ganadería de precisión, inteligencia artificial, conectividad en el campo, agricultura sostenible, energías renovables, de emprendedores e innovadores”, así como la necesidad de exigir “las obras de infraestructuras necesarias para nuestro Chaco, vitales para acompañar justamente este desarrollo”.

Por su parte, la intendenta de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, ponderó la importancia de que la muestra vuelva a realizarse en la localidad. “Es muy gratificante ser parte de la apertura de la segunda edición de Agronea Pampa, la innovación sin fronteras. Agradecer a Agronea Producciones que nuevamente ha apostado por nuestra ciudad para realizar la muestra productiva más importante del departamento Almirante Brown y parte del departamento Güemes”, afirmó.

Seifer resaltó, ademá: “esto me lleva a afirmar el gran potencial que tenemos en este sector del Chaco, y así vislumbrar un futuro venturoso en el desarrollo de la cadena productiva, agropecuaria, tecnológica y de servicio”. También remarcó la necesidad del trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Creo que las ciudades crecen con el trabajo codo a codo del sector público y del sector privado. Agronea permite visualizar todo lo que venimos haciendo en el sector y en la región, y también el potencial con el que contamos”.

Finalmente, valoró el impacto local del evento, y señaló “esta exposición, para nosotros significa no solo recibir un gran número de visitantes, sino también un gran movimiento económico en hotelería, gastronomía y servicios, generando un círculo virtuoso de consumo”.

El cierre, del acto inaugural tuvo como protagonista al Gobernador de Chaco Leandro Zdero, quien destacó el esfuerzo de la organización y el impacto de la muestra en el desarrollo provincial. “Es un gran honor poder acompañar esta muestra, que representa el desafío, la confianza, el coraje y la determinación de la familia de Agronea Producciones, y de Pampa del Infierno”, expresó.

El mandatario subrayó “seguramente, la exposición va a poder reunir esto que es la Innovación sin fronteras, que tiene que ver con incorporar nuevas tecnologías, brindar conocimientos y generar negocios para que nuestra producción siga marcando el camino”. También hizo hincapié en las políticas para fortalecer al sector productivo: “En vez de ponerle la pata en el pecho al que produce, decidimos acompañarlo con reducción de impuestos, créditos y herramientas financieras”.

Además, valoró proyectos locales como el parque solar de 220 mil paneles y la reactivación del frigorífico de Pampa del Infierno, señalando que “el Chaco va a salir adelante desde esta matriz productiva, con el empuje de nuestra gente de campo, de nuestras PyMEs y emprendedores”.

Comentarios