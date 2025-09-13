Agronea Pampa: segunda jornada con debates claves sobre suelo y ganadería

Los paneles, sobre la actualidad de la ganadería y la legislación sobre el uso de suelo, se llevan el protagonismo de la jornada del sábado. Además de la exposición de tecnología y los shows para toda la familia.

La jornada comenzará a las 16:00 horas con la apertura de la muestra estática, donde los visitantes podrán recorrer stands de empresas, instituciones y productores de distintos sectores. Luego, a las 17:00 horas, en el Auditorio Principal, se desarrollará el panel “¿Es rentable producir carne en Argentina?”, auspiciado por Agronea, que buscará abrir el debate sobre los desafíos y oportunidades de la ganadería en el actual contexto económico.

Más tarde, a las 19:00 horas, también en el Auditorio Principal, se llevará adelante el panel “Cambio de Uso de Suelo: ¿Para cuándo la legislación?”, un espacio para analizar una de las problemáticas más sensibles del sector, con la mirada puesta en la sustentabilidad y el futuro productivo del Chaco.

En paralelo, desde las 19:00 horas, el Escenario Principal será el punto de encuentro de la música y la cultura popular. Allí se presentarán la Escuela de Folklore El Gaucho, La Estrella de la Cumbia, la Escuela de Folklore Huellas Pampeanas, Los Chimichurri y la cantante Tania Torres, ofreciendo un espectáculo pensado para toda la familia.

El cierre de la jornada es las 23:00 horas, un día en el que el conocimiento, la innovación y la cultura se combinan para reafirmar a Agronea Pampa como un espacio de encuentro único para el sector productivo y la comunidad.

