Zdero le planteó a Milei la situación económica y financiera del Chaco

El gobernador mantuvo un encuentro con el presidente. «El camino es trabajar codo a codo, con responsabilidad y transparencia», afirmó.

El gobernador Leandro Zdero mantuvo este viernes, en Buenos Aires, una reunión con el presidente Javier Milei, en la que se plantearon los principales desafíos económicos y financieros de la provincia, así como la necesidad de impulsar proyectos estratégicos para acompañar el ordenamiento de las cuentas públicas y el desarrollo de todos los chaqueños, según informó el Gobierno.

«Me reuní con el presidente Javier Milei para plantear temas vinculados a la situación económica y financiera de la provincia, como así también de proyectos que necesitamos para seguir ordenando y abrazar el crecimiento y el desarrollo de todos», afirmó el mandatario, tras el encuentro.

Asimismo, Zdero destacó la importancia del diálogo institucional con el Gobierno nacional y subrayó que «la provincia se encuentra trabajando de manera responsable en la administración de los recursos, priorizando la salud, la educación, la seguridad y la obra pública».

«Cada gestión que realizamos en Buenos Aires tiene como objetivo traer respuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los chaqueños y generar más oportunidades de desarrollo productivo y social», afirmó el gobernador.

Desde el Gobierno señalaron que durante la reunión, se avanzó también en el logro del Segundo Acueducto, una obra que beneficiará a más de 600.000 chaqueños; y además de articular acciones conjuntas y el acompañamiento a los sectores productivos.

«El camino es trabajar codo a codo, con responsabilidad y transparencia, porque los chaqueños necesitan que estemos unidos en el objetivo de sacar la provincia adelante», concluyó el gobernador.

Fuente:datachaco

