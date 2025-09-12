Vuelco fatal por la Ruta 11: una chaqueña falleció en el lugar

El siniestro vial se produjo este jueves por la tarde. El vehículo se habría desestabilizado, generando varios vuelcos en la zona. Su acompañante fue hospitalizado.

Durante la tarde de este jueves, se produjo un accidente de tránsito fatal en la localidad santafesina de Hardy, cuando un automóvil perdió el control y volcó en el kilómetro 919 de la Ruta Nacional N° 11, a pocos metros del límite con Florencia.

El vehículo, un Chevrolet Onix, que circulaba desde Santa Fe capital hacia Resistencia, se habría desestabilizado en una zona de curvas, dando varios vuelcos antes de caer en un zanjón, ubicado al oeste de la ruta.

Como consecuencia del siniestro, falleció en el acto la conductora, Paola Edith Arce, abogada, de 39 años. Su acompañante, identificado como Jorge Omar Soto, de 42 años, fue rescatado por los equipos de emergencia y trasladado inicialmente al Hospital de Las Toscas.

Según informó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Las Toscas, Ariel Aquino, el cuerpo de la víctima quedó atrapado en el interior del vehículo y fue necesaria la intervención de los bomberos para liberar al acompañante.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Florencia y Las Toscas, efectivos policiales de Florencia y Hardy, y la Policía de Investigaciones de Las Toscas. También se hizo presente el jefe de zona, Marcelo Beltrán.

