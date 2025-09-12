Pese a reunirse con gobernadores, Milei vetó la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional

La ley aprobada en el Congreso establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. La decisión se conoció horas después de la primera mesa de diálogo con gobernadores.

El Gobierno nacional oficializó el veto a la ley que buscaba establecer un reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, pese a haber convocado el día anterior a una mesa de diálogo con los gobernadores, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la señal de apertura al diálogo duró pocas horas: este viernes por la mañana, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto 652/2025 , por el cual vetó la norma aprobada por el Congreso – e impulsada por las provincias – el pasado 20 de agosto.

En sus fundamentos, el texto sostiene que la ley «altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional y priva al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros». El Ejecutivo remarcó que el carácter discrecional de los ATN no implica arbitrariedad, sino la posibilidad de dar respuestas rápidas en escenarios imprevistos.

«El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias fue instituido (…) con la finalidad específica de atender desequilibrios financieros y situaciones de emergencia», señala el decreto, y advierte que convertirlo en un mecanismo automático «podría conducir a una extrema vulnerabilidad de las provincias frente a emergencias, afectando no solo el federalismo fiscal, sino también la prestación de servicios básicos a los ciudadanos».

El Gobierno recordó que los ATN fueron utilizados en contingencias como la pandemia de COVID-19 o emergencias hídricas y alimentarias recientes, y defendió su permanencia como instrumento flexible. «La existencia de este Fondo resulta imprescindible, ya que dota al Estado Nacional de una herramienta (…) que permite dar respuesta a situaciones extraordinarias que no pueden ser previstas y atendidas a partir de un sistema de reparto rígido y automático», argumenta el veto.

La Casa Rosada también apeló a la Constitución para respaldar su decisión: «La norma sancionada contradice los criterios objetivos de reparto y la finalidad legalmente reconocida a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional y se aparta de los principios de razonabilidad y equilibrio que deben guiar la legislación en materia de federalismo fiscal».

Con la firma del presidente Javier Milei y de todo el gabinete, el decreto ordena observar «en su totalidad» la Ley Nº 27.794 y devolverla al Congreso, que ahora tendrá la posibilidad de insistir con su aprobación por mayoría especial.

