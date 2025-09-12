Ganaderos lograron que el SENASA modifique el plan de vacunación antiaftosa

Desde hace varios años los productores venían reclamando cambiar algunas exigencias porque la sanidad de los rodeos porque está probado técnicamente. Las nuevas excepciones significarán una disminución importante en el costo a afrontar para este paso indispensable para garantizar la calidad.

El jueves 11 se publicó la Resolución 711/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) con la cual se actualiza y establece las estrategias de vacunación contra la fiebre aftosa en bovinos y bubalinos en todo el territorio nacional.

El documento declara obligatoria la vacunación en zonas determinadas, en el marco de las leyes de sanidad animal, y fija responsabilidades para productores, entes sanitarios y vacunadores acreditados. Sin embargo, lo más llamativo fue que habilitó exclusiones que venían siendo solicitadas por los productores ganaderos desde hace años.

Esta medida garantizará una sensible baja el costo que debe asumir cada productor por este paso sin afectar la calidad y sanidad de los rodeos porque está probado técnicamente que Argentina lleva muchos años en situación «libre de aftosa».

Los cambios eran reclamos solicitados hace años por los productores ganaderos.

DATOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN

La norma define conceptos operativos como acta de vacunación total, parcial y cero, vacunación sistemática y estratégica, establecimientos con programación oficial y la utilización obligatoria del SIGSA y su aplicación móvil para el registro de las actas, con un plazo máximo de carga de 7 días. Establece que todos los actos de vacunación deben documentarse mediante el Acta de Vacunación Única, en formato papel o digital, con carácter de declaración jurada.

Se determinan los períodos de vacunación: en 2025 no deben superar los 60 días (con excepciones de hasta 90), y desde 2026 se reducen a 60 días para campañas de todas las categorías y 30 para menores, también con excepciones. Los establecimientos con programación oficial deben vacunar dentro de los primeros 15 días, salvo excepciones específicas. Durante el acto vacunal se prohíben movimientos de hacienda hasta completar la inmunización y registro en SIGSA, salvo los traslados a faena.

Se fijan obligaciones de los productores, entre ellas contar con instalaciones mínimas para la vacunación y garantizar el bienestar animal. Se destacan las excepciones especiales que incluyen «guacheras» comunitarias, con vacunación estratégica al egreso; «engorde a corral», con vacunación estratégica al ingreso (estos casos desde 2026, solo participan en la campaña de menores). Además se prevé que otras circunstancias excepcionales podrán redefinirse en conjunto con las comisiones provinciales (COPROSAS).

La Dirección Nacional de Sanidad Animal podrá ajustar estrategias según factores productivos, climáticos o epidemiológicos, quedando previsto en los anexos la posibilidad de ajustar estrategias por provincia y departamentos.

Fuente:diariochaco

Comentarios