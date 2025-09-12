Con leve ascenso de temperatura, así estará el tiempo este fin de semana en el Chaco

12 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El pronóstico para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno y agradable a cálido para este sábado en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y una temperatura máxima de 27 grados, e inestable para el domingo, con nubosidad en aumento y probabilidad de algunos chaparrones.

 

En detalle, para este sábado se prevé cielo parcialmente nublado, y vientos leves del este rotando al sudeste, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 27.

 

Asimismo, para el domingo se espera cielo mayormente nublado y algunos chaparrones, con vientos leves del sudeste. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 28 de máxima.

 

En tanto, para el lunes se pronostica tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche, con 19 grados de temperatura mínima y 26 de máxima.

