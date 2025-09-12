Balacera en Parque Norte: atacaron a tiros la casa de un sargento de la Policía

El Sargento que presta servicios en la División de Investigaciones Complejas se encontraba durmiendo en el interior de la vivienda junto a su pareja quien también presta servicios en la fuerza.

Un violento ataque con armas de fuego sucedió en la madrugada de este viernes en el barrio Parque Norte de Resistencia. Un grupo de desconocidos abrió fuego contra la vivienda de un efectivo policial, donde también se encontraba su pareja, una oficial de la misma fuerza.

Según el parte de la Comisaría 13ª Metropolitana, el ataque ocurrió alrededor de las 2:40 sobre la Casa 3, Manzana 4 del barrio 160 Viviendas. Un sereno del lugar alertó a una patrulla al escuchar al menos ocho detonaciones provenientes del pasaje Rita Wasman. El testigo indicó que observó a dos hombres a bordo de una motocicleta negra, similar a una Honda Tornado, y que uno de ellos portaba un arma larga tipo escopeta.

Los uniformados llegaron al lugar y constataron que un Ford Focus blanco, dominio KHE-693, que se encontraba estacionado en la galería de la vivienda, presentaba cinco impactos de bala. El vehículo pertenece al sargento primero S.C.R de 36 años, quien presta servicio en la División Enlace Operativo del Departamento de Investigaciones Complejas. S.C.R se hallaba durmiendo de franco junto a su pareja, la oficial principal C.Z, cuando ocurrió el ataque.

Durante la inspección se hallaron nueve vainas servidas calibre 9 milímetros, además de tres impactos adicionales sobre una estructura metálica, un basurero y la pared del inmueble.

Horas más tarde, personal del Gabinete Científico del Poder Judicial realizó las pericias correspondientes, secuestrando las vainas, seis plomos, una esquirla y un destornillador hallado en la vía pública.

En el marco de la investigación se tomó declaración al sereno, quien ratificó haber visto a los agresores encapuchados y vestidos de oscuro huir hacia la avenida Juana Azurduy en dirección a la Ruta 11. También se sumó el testimonio de un vecino del barrio, quien relató que al ingresar a la calle Esther Machicote Díaz se cruzó de frente con la motocicleta que circulaba a gran velocidad.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscal en turno, Rosana Soto, quien ordenó el secuestro de las vainas y la intervención de la División Criminalística. A su vez, el Departamento de Investigaciones Complejas, a cargo del comisario principal Walter Madona, se encuentra abocado al relevamiento de cámaras de seguridad y otras diligencias de rigor.

