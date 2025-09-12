Allanamiento en el barrio 13 de Diciembre: secuestran cocaína y detienen a una mujer

El procedimiento en una vivienda de la calle Seitor al 2100 permitió incautar 33 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un celular.

La División Microtráfico Metropolitana realizó el jueves por la tarde un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Seitor al 2100, en el barrio 13 de Diciembre de Resistencia, en el marco de una investigación por supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Como resultado, detuvieron a una mujer y secuestraron más de 7 gramos de cocaína.

El operativo comenzó cerca de las 18 y arrojó como resultado el secuestro de 33 envoltorios de polietileno tipo «bochitas» con un total de 7,3 gramos de cocaína, un teléfono celular marca Samsung y 234.700 pesos en efectivo.

En el lugar, los agentes también procedieron a la detención de la mujer de 56 años, dueña de la vivienda, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2.

Las actuaciones continúan bajo supervisión judicial, mientras que los elementos incautados serán peritados para avanzar en la causa.

