Zdero y otros gobernadores «aliados» se reúnen con Gobierno nacional

El encuentro fue con Lisandro Catalán, Guillermo Francos y Luis Caputo. También estuvieron Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio.

El flamante ministro de Interior, Lisandro Catalán, mantuvo este jueves por la tarde un encuentro con el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, y también con el de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

También participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en lo que se trató de la primera reunión formal entre el Gobierno nacional y las provincias, en el marco del diálogo convocado por el presidente Javier Milei tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.

Así, el flamante ministro de Interior, Lisandro Catalán, dio inicio a la ronda de negociaciones con los gobernadores en el marco de la «Mesa Federal» anunciada por el Gobierno.

El encuentro, que comenzó alrededor de las 15, fue con Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Además de Catalán, también participaron Luis Caputo y Guillermo Francos.

En la previa, desde el Poder Ejecutivo anticiparon que vetarán la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobada por el Congreso, lo que puso en alerta a los mandatarios locales. Sin embargo, aseguran que escucharán reclamos y que «habrá algo» para las provincias.

Comentarios