Zdero fue el primer gobernador en reunirse con Catalán, el nuevo ministro del Interior

El gobernador chaqueño mantuvo un encuentro de un poco más de media hora con el funcionario este jueves por la mañana en Casa Rosada. Esta tarde el funcionario recibirá a los mandatarios de Mendoza y Entre Ríos.

Este jueves por la mañana el gobernador Leandro Zdero visitó Buenos Aires para reunirse en Casa Rosada con el flamante ministro del interior, Lisandro Catalán. Así, el chaqueño fue el primer mandatario provincial en encontrarse con el nuevo titular de la cartera, quien más tarde recibirá a los de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Zdero visitó primero el despacho de, Eduardo «Lule» Menem, ubicado en el primer piso del Palacio de Gobierno, y luego descendió a la planta baja para reunirse con Catalán en un encuentro que duró poco más de media hora.

El vínculo de Nación con las provincias se vio tensionado en los últimos meses luego del impulso de los 24 gobernadores para la aprobación de la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la cual Javier Milei piensa vetar. Por esta razón, buscan afinar las sintonía con los gobernadores «aliados», con los cuales La Libertad Avanza tiene acuerdos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Tras la oficialización de la llamada «mesa federal», el Gobierno Nacional promete escuchar y atender los reclamos «personalizados» que presente cada provincia. Sin convocatoria multitudinaria, la idea es concretar reuniones mano a mano para analizar en detalle cada demanda.

Si bien no hay fecha acordada, no se descarta que Marcelo Orrego de San Juan y Claudio Poggi de San Luis sean los próximos en intercambiar con Catalán que comienza a dar sus primeros pasos en la compleja tarea de recuperar el vínculo resentido luego de los cierres de listas.

Fuente:diariochaco

Comentarios