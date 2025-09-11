Tras vetar fondos a universidades y Garrahan, Milei apunta contra aumento en discapacidad

El Ejecutivo asegura que no aplicará la ley pese a que el Congreso revirtió la medida del Presidente. Buscan frenarla mediante un decreto.

Tras el rechazo del veto presidencial en ambas cámaras del Congreso, el Gobierno nacional resolvió no judicializar el aumento en las prestaciones de discapacidad. Sin embargo, la Casa Rosada ya trabaja en una estrategia alternativa para evitar el cumplimiento de la norma: suspender su aplicación a través de un decreto firmado por Javier Milei.

Según revelaron fuentes oficiales, la medida busca posponer la erogación presupuestaria hasta la ejecución del Presupuesto 2026, que aún debe ser aprobado por el Congreso. En los equipos técnicos admiten que esperan que sean los beneficiarios quienes presenten demandas individuales, de manera que los procesos se atomizen y se extiendan en el tiempo.

La mesa judicial del Ejecutivo, integrada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y la Procuración del Tesoro a cargo de Santiago Castro Videla, trabaja sobre jurisprudencia para respaldar el esquema.

En el oficialismo insisten en que la iniciativa tiene un «impacto fiscal insostenible» y se respaldan en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que disponga gastos no previstos en el presupuesto debe especificar las fuentes de financiamiento.

Además, remarcan que la Ley de Presupuesto General es la herramienta central para planificar el accionar del Estado y que corresponde al Gobierno nacional, junto al Congreso, fijar los recursos y gastos de la administración.

El Ejecutivo evaluó en un primer momento recurrir a la Corte Suprema, argumentando que la autoconvocatoria del Senado era irregular. Sin embargo, esa alternativa fue descartada, ya que en la Casa Rosada consideraron riesgoso escudarse en el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que otorga al presidente de la institución la facultad de convocar a sesiones.

Aunque el vocero presidencial Manuel Adorni llegó a anticipar que el Gobierno estudiaba un aumento en las prestaciones, desde Balcarce 50 aclaran que no habrá novedades hasta que se defina el frente judicial.

El constitucionalista Marcelo Bermolén advirtió que la única vía posible sería un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque lo calificó de «altamente judicializable». «Van a ganar tiempo porque es probable que diferentes jueces fallen de manera distinta ante demandas particulares y deba intervenir la Cámara. Si el Estado denunciaba y se desestimaba, quedaba en obligación de aplicar la ley», explicó.

Cabe recordar que este miércoles por la noche el presidente, Javier Milei, vetó la ley que garantizaba el financiamiento a las universidades nacionales y también la norma que declaraba la emergencia presupuestaria en el Hospital Garrahan. El Gobierno argumentó que ambas medidas generaban un gasto público no contemplado en el Presupuesto vigente y que, por lo tanto, no tenían respaldo financiero.

