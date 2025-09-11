Se restablece progresivamente el funcionamiento del Sistema de Gestión de Trámites

El mismo se encontraba fuera de servicio desde el miércoles 3 por la mañana. Desde la empresa ECOM se informó que para esta tarde ya estará a disposición del público.

El Sistema de Gestión de Trámites (SGT) se encontraba fuera de servicio desde el miércoles 3 de septiembre por la mañana. Según la empresa ECOM, se debía a que el proceso de restauración en curso estaba demandando más tiempo del estimado inicialmente. Sin embargo, se espera que para esta tarde esté en pleno funcionamiento.

El inconveniente comenzó en la fecha mencionada con intermitencias en el sistema, y al mediodía decidieron suspender su funcionamiento e iniciar la restauración a partir de un respaldo existente. Tras días de trabajo, durante la jornada de este jueves se fue restableciendo de manera paulatina en los entes estatales y judiciales. Asimismo, se espera que para la tarde, alrededor de las 17 horas, el servicio se encuentre habilitado para el público en general.

Cabe mencionar que esta falla provocó que no se pudieran actualizar todos los trámites digitales de expedientes internos, ni siquiera en el área de implementación de SGT del Ejecutivo.

