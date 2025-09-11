San Martín: desarticulan un búnker de drogas y detienen a una mujer

La Policía secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos.

La División Drogas de San Martín allanó este jueves una vivienda señalada como punto de venta de estupefacientes en el barrio Industrial, donde secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados al narcomenudeo.

El operativo se realizó tras una investigación que permitió ubicar el lugar y solicitar la orden de allanamiento a la Fiscalía Antidrogas.

En la vivienda, donde residía una mujer de 37 años, los agentes hallaron 3 gramos de cocaína, 0,5 gramos de marihuana, una balanza de precisión, tijeras, recortes de polietileno, un teléfono celular y $86.000 en efectivo.

La mujer fue detenida y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, por Supuesta Infracción a la Ley 23.737.

Fuente:datachaco

