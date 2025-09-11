La Justicia condenó a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado a Lula en Brasil

Fue por mayoría de 4 votos a 1 y ahora el Tribunal Supremo deberá fijar la pena de cárcel.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue declarado culpable este jueves por intentar dar un golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión fue tomada por el Tribunal Supremo de Brasil, que ahora deberá fijar la pena de cárcel que le corresponderá al exjefe de Estado.

Por mayoría de 4 votos a 1, los jueces sentenciaron a Bolsonaro y a otros siete acusados, entre ellos exministros y altos mandos militares. Todos fueron señalados como integrantes de una organización criminal armada con el objetivo de mantener al líder derechista en el poder tras su derrota electoral en 2022.

La acusación sostiene que el grupo elaboró una trama golpista que incluso contemplaba un plan para asesinar al presidente Lula da Silva. Sin embargo, esa maniobra no se concretó por la falta de apoyo de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Al fundamentar su voto, el magistrado Cristiano Zanin afirmó: «Se formó una organización criminal armada integrada por los acusados, que deberán ser condenados por las circunstancias fácticas que considero probadas».

Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, se convirtió así en el tercer exjefe de Estado de Brasil en ser condenado.

