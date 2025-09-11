JOVEN CHAQUEÑO QUE MURIÓ EN BUENOS AIRES: SU FAMILIA DENUNCIA VIOLENCIA POLICIAL

En la madrugada del sábado 6 de septiembre, Lautaro Antuniano, un joven saenzpeñense de 23 años, falleció en el barrio porteño de Palermo en circunstancias que su familia vincula a un presunto caso de violencia policial.

Según relató su madre, Mónica Maciel, a SPNoticias, Lautaro habría sido detenido y golpeado por efectivos policiales hasta sufrir un paro cardíaco. Luego, habría sido abandonado en el Hospital Fernández sin documentación, donde murió alrededor de las 17, aunque su familia recién pudo localizarlo cerca de las 22.

“No es justo lo que hicieron con él”, expresó Maciel, quien viajó desde Sáenz Peña a Buenos Aires tras enterarse de la noticia.

EL RELATO DE SU MADRE

Lautaro había llegado a Buenos Aires a los 14 años para jugar al fútbol en Lanús, permaneció allí hasta los 18 y luego se dedicó a la música. En el último año había vivido en Neuquén junto a su pareja y en marzo regresó a la capital del país.

“Lautaro era una luz, tenía toda la vida por delante, no es justo lo que pasó”, recordó su madre.

La familia ya realizó la denuncia correspondiente y se presentó con el abogado Roberto Casorla Yalet, con la intención de impulsar la investigación.

Por último, la madre relato que intentaron hablar con los medios de comunicación nacionales para dar a conocer su caso, y que muchos le cerraron las puertas.

LA VERSIÓN DEL ABOGADO

Casorla Yalet detalló que Lautaro contaba con una tobillera electrónica por una restricción de acercamiento hacia su expareja. El dispositivo cayó de su pantalón mientras caminaba, y una persona lo recogió. En ese momento, llegó un patrullero y, tras advertir la situación, la Policía lo detuvo.

El abogado aclaró que Lautaro no estaba incumpliendo la restricción, ya que se encontraba en Palermo, cerca del hostel donde vivía, y no en la casa de la madre de su hija.

“Nos presentaremos como querellantes para demostrar que la hipótesis del caso es apremios ilegales seguidos de muerte”, sostuvo Casorla Yalet.

