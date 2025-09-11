Inscripción récord al Poder Judicial del Chaco: se anotaron más de 22.300 chaqueños

Cabe mencionar que la lista definitiva para ocupar cargos de auxiliar administrativo se compondrá solo por 350 personas.

El período de inscripción para cubrir el puesto de auxiliar administrativo, que constituye la categoría inicial en el escalafón del personal del Poder Judicial del Chaco, cerró el 10 de septiembre con una cifra récord de inscriptos. Más de 22.300 chaqueños se anotaron, y la lista final solo estará compuesta por 350 personas.

En el marco de este suceso, Diario Chaco dialogó con el secretario de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Zalazar, quien comentó que el número final de inscriptos «aproximado es 22.300».

En ese sentido, fue consultado si se trata de un número récord, y Zalazar comentó: «En la provincia, para ingreso al Poder Judicial, sin duda». En esa línea, agregó: «El número es elevado, pero a la vez demuestra la confianza de la gente en la transparencia de los procedimientos que se realizaron antes y en este en particular».

Cabe mencionar que este cargo es para todos los juzgados y defensorías del menor en la primera circunscripción, que abarca desde Resistencia, Barranqueras, Fontana y Las Palmas, hasta Plaza.

Ahora, los anotados deberán aguardar a que se publiquen las fechas de las próximas etapas del proceso. Sobre ello, el secretario de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia dijo que «la próxima fase está constituida por las charlas de capacitación» y que «aún no tenemos fecha, pero en breve se estarían fijando».

También es preciso recordar que en el sistema ADITUM, disponible en el sitio oficial www.justiciachaco.gov.ar , se encuentra publicado el reglamento completo, los criterios de evaluación, el programa y la bibliografía complementaria.

