«Iba decidida a matar a la profe»: el relato tras el ataque en una escuela de Mendoza

Una compañera de la estudiante de 14 años relató lo que sucedió y contó que la menor le apuntó con el arma en la cabeza a su compañero quien le habría hecho bullying.

La comunidad educativa de La Paz, Mendoza, vivió una jornada de terror este miércoles cuando una adolescente de 14 años irrumpió armada en la escuela Marcelino Blanco y realizó al menos tres disparos. La tensión se extendió durante más de cinco horas, con la evacuación del establecimiento, presencia policial y escenas de pánico entre estudiantes y docentes. Finalmente, la joven se entregó y será derivada a un centro de salud para recibir un abordaje desde la salud mental, según confirmó la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus.

Una de las compañeras de la agresora, entrevistada por Radio Mitre, describió con crudeza lo ocurrido: «Iba decidida a matar a la profe Raquel, de matemáticas, y a un compañerito». Según relató, al ingresar al aula la adolescente exigía la presencia de la docente y llegó a apuntar con el arma a un compañero al que acusaba de hacerle bullying. «Cuando entró, decía que, si no le traían a Raquel, ella se podía matar», agregó. La profesora, al escuchar las amenazas, sufrió una descompensación y se desmayó.

La misma estudiante aseguró que, además del arma de fuego, la agresora llevaba dos cuchillos, que en determinado momento comenzó a arrojar dentro del colegio. «Escuché tres tiros. Ella bajó el arma y tiró un tiro para abajo. Fue todo muy rápido, todos empezamos a correr», narró, todavía con la voz quebrada.

Los relatos de los alumnos revelan la magnitud de la crisis: «Yo entré llorando a mi aula. Estaban todos gritando. La policía cortó las calles, nos dijeron que nos agachemos porque ella andaba por todas las aulas apuntándonos», contó otra de las estudiantes. El clima de terror se tradujo en escenas de desmayo y convulsiones entre adolescentes y docentes que, sin entender el alcance de la amenaza, quedaron expuestos a una situación extrema.

Uno de los ejes que aparece como posible desencadenante es el bullying escolar. Varias alumnas señalaron que la agresora sufría discriminación por su aspecto físico y que los reclamos a las autoridades nunca recibieron respuestas adecuadas. «Yo fui llorando a decirle a mi preceptora lo que me decían, pero no hicieron nada. Me mandaron a hablar con una psicopedagoga que me pidió que me junte con las chicas que me hacían bullying, y eso era lo último que quería», denunció la compañera.

La entrevistada describió a un grupo de alumnas autodenominadas «las populares», que ejercían burlas constantes y hostigamiento. En cuanto a la agresora, remarcó que era una adolescente solitaria, con dificultades en el habla, pero generalmente tranquila. «No tenía muchas amistades, pero tampoco problemas graves con nadie», afirmó.

