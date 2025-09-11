Cómo seguirá el tiempo los próximos días

Se prevén buenas condiciones y ambiente agradable.

El buen tiempo se mantendrá por varios días más en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y ambiente agradable, con temperaturas máximas en torno a los 25°C, y recién para el lunes podría haber inestabilidad con probables precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En detalle, para este viernes se espera cielo despejado a algo nublado, y parcialmente nublado haccia la noche, con vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 13 grados de mínima y 25 de máxima.

Asimismo, para el sábado se prevé cielo parcialmente nublado y vientos leves del este, con un piso térmico de 9 grados y un techo de 27.

En tanto, para el domingo se anuncia cielo parcial a mayormente, con 20 grados de temperatura mínima y 28 de máxima.

Por último, para el lunes, el SMN pronostica tiempo inestable, con probables tormentas aisladas por la mañana, y ambiente templado a cálido, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 27.

Fuente:datachaco

Comentarios