Comenzó el pago de las Becas Progresar: el calendario completo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó con el calendario de pagos para los titulares de Becas Progresar correspondientes a septiembre 2025, a partir de esta semana.

El haber que se cobra este mes es de $35.000 y se mantiene vigente la segunda y última etapa de inscripción para nuevos aspirantes que abarca las distintas categorías del programa.

El beneficio académico, que depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, se deposita según la terminación del DNI de cada titular.

Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

