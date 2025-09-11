Cayó «Clarita», narco del barrio Alberdi: tenía en su poder drogas y más de $300 mil

La detención se concretó durante un operativo en las calles Parodi y Zamba, en la mañana del jueves.

La Policía detuvo a una reconocida narco del barrio Juan Bautista Alberdi de Resistencia en la mañana de este jueves, alrededor de las 9 horas, sobre las calles Parodi y Zamba. Tenía en su poder drogas y dinero en efectivo.

La mujer fue identificada como C. V. T., de 36 años, más conocida como «Clarita», quien es ama de casa. En el lugar incautaron 33 bochitas con seis gramos de cocaína, 26 gramos de marihuana, $ 304.000 y un celular.

Del caso tomó conocimiento la Fiscalía N° 1 Antidroga, que dispuso la aprehensión de la ciudadana. Primero la trasladaron al Servicio de Medicina Legal y luego quedó alojada en la Comisaría Quinta Metropolitana.

Por su parte, las autoridades señalaron: «Sabemos quién y dónde venden, uno a uno van a caer».

Fuente:diariochaco

