Capturaron al prófugo «Pato» Núñez por intento de femicidio

El sujeto era buscado desde hace más de un mes. Fue atrapado en la Chacra 24 de la capital chaqueña. El sujeto intentó fugarse al advertir la presencia policial.

Personal de la División Enlace Operativo Metropolitana, dependiente del Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas, detuvo este miércoles a un hombre intensamente buscado por un hecho de tentativa de femicidio, la cual damnificaría a una ciudadana de 32 años.

El procedimiento se realizó alrededor de las 23:30, en un domicilio de Chacra 24, tras investigaciones que permitieron establecer la ubicación del sospechoso.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó fugarse ingresando a una vivienda, por lo que se inició un seguimiento a pie. Así, lograron la aprehensión del sujeto, conforme el artículo 213° del Código Procesal Penal Argentino.

Luego de controlar la situación, el sujeto fue identificado como Jesús Luis Núñez, de 46 años, alias «Pato».

Tras la detención, fue trasladado a Medicina Legal y, posteriormente, a la Dirección de Policía de Investigaciones, para continuar con las diligencias legales correspondientes.

